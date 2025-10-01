نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي مصطفى: سيدات المقاولون في أفضل جاهزية قبل الجولة الرابعة من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي، عقد اجتماعًا مع الكابتن مجدي مصطفى المشرف على كرة القدم النسائية، بحضور الكابتن هبة رزق المدير الفني للفريق وجهازها المعاون بالكامل.

وخلال اللقاء، اطمأن فتحي على جميع الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز للسيدات، والذي شهد فترة توقف طويلة بسبب الأجندة الدولية لمنتخبات الكرة النسائية.

وطالب المشرف العام على الكرة جميع عناصر منظومة الفريق بالتركيز وتقديم أفضل أداء من أجل المنافسة على مركز متقدم مع نهاية الموسم، مؤكدًا أن مجلس الإدارة برئاسة محسن صلاح يقدم دعمًا كاملًا للفريق من أجل التواجد في المربع الذهبي.

من جانبه، أوضح مجدي مصطفى أن الفريق وصل إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، ومعنويات اللاعبات مرتفعة للغاية بعد اكتمال الصفوف وعودة المصابات، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق رع بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وأثنى مصطفى على دعم إدارة النادي، إلى جانب مساندة يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يضاعف من طموحات الجميع لتحقيق إنجاز يليق بفريق السيدات.

كما أعرب عن رضاه بالمستوى المميز الذي ظهرت به اللاعبات خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التطور الملحوظ في الأداء يأتي نتيجة العمل الكبير الذي يبذله الجهاز الفني بقيادة هبة رزق.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون:

هبة رزق: مدير فني

محمد زيادة: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس مرمى

ماجد محمود عويس: محلل أداء

أحمد صفا: مدير إداري

ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي مجدي مصطفى، فيما يقود قطاع الناشئين يسري عبد الغني، ويعاونه عبد الفتاح صالح مديرًا للقطاع، بينما يتولى الإشراف العام على الكرة بالنادي عادل فتحي.