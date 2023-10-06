نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة القرن الحقيقة.. نجم الأهلي السابق يتغنى بمستوى إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كلل رمضان السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق المديح لنجم القلعة الحمراء الحالي إمام عاشور وذلك بسبب المستويات التي يقدمها منذ إنضمامه لكتيبة مارسيل كولر.

رمضان السيد يتغنى بمستوى إمام عاشور

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها رمضان السيد لبرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية قناة المحور قال:" إمام عاشور يعد واحدة من الاضافات القوية للنادي الأهلي خاصةً أنه مميز للغاية على المستوى الفني".

وأضاف السيد:" إمام يعد صفقة القرن للنادي الأهلي لإنه نجم متكامل على مستوى جميع مراكز الملعب ويجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأنهى:" إمام نجم الأهلي منذ بداية الموسم وهو الأمر الذي يبرهن على جودته ومدى العطاء الخاص به وعودته لمنتخب مصر أمر طبيعي".