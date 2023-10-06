نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-10-2023 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولات الدوري الإسباني والمصري الممتاز، والتي ستشهد صراع قوي بين الفرق.

مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات

وتأتي مواعيد مباريات اليوم وفق ما يلي:-

الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري ضد الجونة، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قنوات أون تايم سبورتس.

فاركو ضد سيراميكا كليوباترا، الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

أتليتك بيلباو ضد ألميريا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports Premium1HD.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين

النصر ضد أبها، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC HD1.

الاتحاد ضد الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC1 HD.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي.