عاجل.. حسام عاشور يعتذر لجماهير النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والاتحاد السكندري السابق، اعتذاره إلى جماهير القلعة الحمراء على طريقة رحيله من الفريق في وقت سابق.

حسام عاشور يعتذر لجماهير النادي الأهلي

وتابع عاشور خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلى بيتي وحياتي كلها وعمري راح في النادي، والأهلي فوق فوق دماغي، أنا أسف لكل حد في الأهلي أنا زعلته وعلى رأسهم رئيس الأهلي".

وأضاف: "بعتذر مرة أخرى ولا يوجد خلاف بيني وبين أحد، وجمهور الأهلي حاجة تانية وعشق وهو السبب في كل حاجة حلوة وبعتذر لكل واحد فيه لو زعلان مني".

وأضاف: "لو رجع بي الزمان كنت هعتزل في الأهلي ولن أرحل، حصل شوية حاجات في الكواليس لن أذكرها وكان نفسي أفضل موسم آخر في الأهلي لكي أحقق كام بطولة لكي أكون الأكثر تتويجا في العالم ولكن السويسري رينيه فايلر رفض تواجدي".

