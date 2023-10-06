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أحمد جودة - القاهرة -

كشف رمضان السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر أهمية الهدف الذي سجله الفرنسي أنطونيو موديست نجم القلعة الحمراء الجديد في شباك نادي إنبي بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر

رمضان السيد يكشف أهمية هدف موديست في شباك إنبي

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها رمضان السيد قال أنه يرى بأن الهدف الذي سجله موديست في شباك نادي إنبي سوف يرفع من معنوياته كثيرًا قبل المباريات القادمة".

وأضاف لبرنامج الريمونتادا المذاع على فضائية قناة المحور:" توقيت هدف موديست مثالي للغاية وكان من الممكن أن يعاني في الفترة القادمة لولا تسجيل ذلك الهدف".

وأنهى:" اللاعب الفرنسي يعتبر حاليًا افضل لاعب في النادي الأهلي قادرًا على إستغلال الكرات العرضية نظرًا لطولة الفارع وهو ما يحتم على الظهيرين ارسال الكثير منها على رأسه لتحويلها لأهداف".

