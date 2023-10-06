نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-10-2023 في دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتأهب عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة لانطلاق أحداث مباريات اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي"، في موسمه الجديد.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-10-2023 في دوري روشن والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

النصر ضد أبها.. عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الاتحاد ضد الأهلي.. عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي

وتعد شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري روشن السعودي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع عبر شاشات التليفزيون.