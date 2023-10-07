الهلال يكسب الطلائع البسيوي ويتوج بكأس نادي بهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

حقق فريق الهلال ثنائية الموسم بنادي بهلاء (بطولة الدَّوْري وكأس النادي) بعد فوزه بكأس نادي بهلاء في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق الطلائع البسيوي والتي انتهت 4/‏2 برعاية سيف بن راشد الشكيلي رئيس نادي بهلاء وبحضورعدد من رؤساء الفرق الأهلية.. المباراة جاءت تنافسية وشهدت ماراثونًا من الأهداف عكست الندية والإثارة بين الفريقين مع المؤازرة الجماهيرية. سجَّل للهلال يونس العبادي ومحمد الجديدي ولكلٍّ منهما هدف وعبدالسلام الشكيلي (هدفين) فيما سجَّل للطلائع البسيوي أشرف الشكيلي (من ضربة جزاء). وفي حفل الختام قام سيف بن راشد الشكيلي رئيس نادي بهلاء راعي المناسبة بتتويج الكابتن عبدالسلام الشكيلي قائد فريق الهلال بكأس البطولة ولاعبي الفريق بالميداليات الذهبية وتتويج فريق الطلائع البسيوي بالميداليات الفضية. وحصل اللاعب يونس العبادي من فريق الهلال على جائزة (هداف الدَّوْري برصيد 7 أهداف)، وجاء اللاعب عبدالسلام الشكيلي قائد فريق الهلال أيضًا (وصيفًا للهداف برصيد 6 أهداف)، وحصل لاعب فريق الهلال (حمد الربعاني) على جائزة أحسن لاعب، ونال حارس فريق الهلال (خالد يوسف الهنائي) جائزة أفضل حارس مرمى.

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