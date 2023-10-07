رئيس الاتحاد العماني للفروسية يشارك فـي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي

شارك السَّيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق وحمود بن علي بن سيف الناصري أمين سر الاتحاد في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للفروسية التي أقيمت في جمهورية الصين الشعبية، حيث تم انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للفروسية، وكذلك تشكيل اللجان الرياضية المتخصصة بعد انتخابها من قبل الجمعية العمومية، وقد بحث السَّيد رئيس الاتحاد أوجُه التعاون المشترك مع الاتحاد الآسيوي للفروسية، وكذلك مع نظرائه رؤساء اتحادات الفروسية الأعضاء، كما شملت هذه الزيارة حضور دَوْرة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر، والتي تقام في مدينة (هانجتشو) الصينية. وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع على البطولات العالمية ومستوى المشاركات الدولية، وخصوصًا فيما يتعلق بمجال الفروسية لرياضات ترويض الخيل وقفز الحواجز كرياضات أولمبية، حيث ستُسهم هذه الزيارة في تشكيل أفكار نموذجية عن التجهيزات وطبيعة هذه الرياضة، والتعرف على خبرات فنية وإدارية دولية، وسينعكس ذلك إيجابًا على فهم منظومة هذه البطولات وأهم الأُسُس والنُّظم التي تخصُّ الفروسية.

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