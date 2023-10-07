منتخبنا الوطني لكرة اليد للصالات يتغلب على شقيقه الإماراتي وغدا يواجه نادي الجزيرة

– استعدادا للمشاركة فـي التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال

تصوير- عمار المسافر :

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات أول انتصار على نظيره المنتخب الإماراتي وديًّا بنتيجة 24/‏23 في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس الأول على ملعب صالة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين ضِمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا لمنتخبنا في محافظة البريمي استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 22 يناير 2024 بمملكة البحرين، وقد قدَّم منتخبنا مستوى وأداء راقيًا في المباراة عكس مدى تطوُّر مستواه الفني والبدني نتيجة مرحلة الإعداد التي بدأها في الأول من أغسطس الماضي بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعده نبيل البلوشي.

حيث يطمح الجهاز الفني من التجربتين الوديتين أمام المنتخب الإماراتي إلى الاستفادة منها والخروج بنتائج إيجابية بهدف التعرف على مكامن الضعف والقوة في صفوف منتخبنا بهدف تلافيها ووضع الحلول المناسبة لها، خصوصًا وأنَّ هذه أول مباراة ودية رسمية لمنتخبنا بإشراف الجزائري مراد بوسبت، وسوف يخوض منتخبنا غدًا الاثنين مباراته الثالثة أمام نادي الجزيرة بإمارة أبوظبي.

وقد حظيت مباراة منتخبنا بمتابعة وحضور من قبل العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد ومحمد بن سالم العلوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد المشرف العام على المنتخبات الوطنية للصالات وعمر البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وحضور نبيل بن محمد عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، حيث تمَّ بعد انتهاء المباراة تبادل الدروع بين الاتحادين العماني والإماراتي تقديرًا لمستوى العلاقات الطبية التي تربط الاتحادين، كما قدَّم الاتحاد العماني لكرة اليد درعًا تذكارية للمشرفين باستاد خليفة بن زايد بمدينة العين تقديرًا على استضافتهم مباريات منتخبنا ونظيره الإماراتي.

وكان الاتحاد العماني لكرة اليد قد عمل على تهيئة الظروف المناسبة التي يحتاجها المنتخب في هذه المرحلة من خلال التدريبات اليومية بالصالة الرئيسية بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وكذلك توفير معسكرات داخلية على فترات متفاوتة، بالإضافة إلى استضافة المنتخب العراقي خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل للعب مع منتخبنا أربع مباريات ودية، حيث يطمح الاتحاد من المشاركة في التصفيات الآسيوية حصول المنتخب على أفضل النتائج والمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المونديال، وهذا حق مشروع لجميع المنتخبات الآسيوية المشاركة، حيث يُعدُّ منتخبنا من أفضل عشرة منتخبات على مستوى القارة الآسيوية، وبالتالي مطالب بالظهور بمستوى فني عالٍ في البطولة ولذلك قام الاتحاد بمرحلة إعداد مبكرة لتحقيق هذا الهدف.

وتضمُّ القائمة 21 لاعبًا هم: سعيد بن حمد الحسني ونواف بن خالد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط» وحذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي وأسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن أحمد الدغيشي وعبدالله بن أحمد الرومي «البشائر» وأسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن أحمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي «نادي عُمان» ومحمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري «أهلي سداب» وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي «السيب» وحسن بن أنور البلوشي «الجزيرة الإماراتي».