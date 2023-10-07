بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة تنطلق اليوم بمشاركة 34 دولة

بمشاركة عدد من أبرز اللاعبين المصنفين

تنطلق صباح اليوم الأحد منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات محترفين) لعام 2023م وذلك بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة قرابة ١٥٠ لاعبا يمثلون ٣٤ دولة من مختلف قارات العالم وهي: أستراليا وبلجيكا والبرازيل والكاميرون وكرواتيا والتشيك والدنمارك ومصر وبريطانيا واسبانيا وفرنسا والمانيا وهونج كونج والهند وايران وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيجريا وبولندا والبرتغال وبرتريكو وسنغافورة وسلوفينيا وصربيا وسلوفاكيا والسويد والصين تايبيه وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وويلز واليمن بالإضافة الى سلطنة عمان.وأكمل الاتحاد العماني لكرة الطاولة جاهزيته الكاملة لبدء المنافسات والتي من المقرر بأن تنطلق صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بالأدوار التمهيدية لفردي السيدات وفردي الرجال كما ستقام في الفترة المسائية الجولة الثانية من ذات المنافسات، حيث من المتوقع بأن تتضح معالم بعض المتأهلين الى الأدوار النهائية بعد نهاية منافسات الجولة الثانية، وستستمر المنافسات لمدة أسبوع كامل حيث سيكون عشاق كرة الطاولة على موعد مهم لمتابعة أبرز نجوم اللعبة القادمين من مختلف اقطار العالم بمسقط ويتصدرهم اللاعب الياباني هاريموتو توموكازو المصنف الرابع عالمياً، الى جانب اللاعب البرازيلي المصنف الخامس دولياً كالدريانو هوجو واللاعب لين يون جو من الصين تايبيه وهو المصنف السابع عالمياً، وكذلك اللاعب الألماني ديمتري اوفت تشاروف المصنف التاسع عالميا وزميله الاخر دانك كيو المصنف الرابع عشر عالمياً والنيجري ارونا كوداري المصنف الثامن عشر عالمياً الى جانب عدد من اللاعبين المصنفين العالميين الاخرين بالقائمة، وعلى مستوى اللاعبات، ستتواجد اللاعبة اليابانية هاياتا هينا وهي المصنفة السادسة عالمياً ضمن منافسات البطولة والحائزة موخرا على فضية فردي السيدات في دورة الألعاب الاسيوية الحالية المقامة بالصين، الى جانب اللاعبة يوبين تشين من كوريا الجنوبية وهي المصنفة التاسعة عالمياً، واللاعبة المصنفة الثالثة عشرة دوليا دياز ادريانا من بورتريكو واللاعبة تشينج اي تشينج من الصين تايبيه وهي اللاعبة المصنفة الخامسة عشرة دولياً، كما ستتواجد اللاعبة المصرية دينا مشرف وهي في التصنيف الخامس والعشرين دوليا بالإضافة الى مجموعة من اللاعبات المصنفات بالبطولة. وسيكون التنافس في هذه البطولة على خمس فئات مختلفة وهي: فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات وزوجي المختلط، حيث سيتنافس كافة اللاعبين المشاركين بالبطولة على جوائز مالية قدرها 75 ألف دولار أميركي موزعة للحاصلين على المراكز المتقدمة. وسيتواجد لاعبو منتخب سلطنة عمان لكرة الطاولة للتنافس بهذه البطولة الدولية، حيث اختار مدرب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة الايراني أوميد شمس شهربابكي ستة لاعبين للمشاركة في البطولة، حيث ضمت القائمة المختارة كلا من اللاعبين: مهند البلوشي وأسعد الرئيسي وأحمد الريامي وبدر الجساسي ولقمان الفارسي ومحمد المطوع، وأكمل لاعبونا جاهزيتهم الكاملة، حيث اختتم اللاعبون برنامجهم التدريبي أمس السبت تحت اشراف المدرب شهربابكي، وسيسعى لاعبو سلطنة عمان الى تحقيق العديد من المكاسب الفنية القوية والسعي للوصول الى المراحل المتقدمة للبطولة بالرغم من المنافسة القوية المتوقعة وبحضور اللاعبين المصنفين، كما أن هذه البطولة تعد فرصة مواتية للاعبينا لتحسين تصنيفهم الدولي والدخول في أجواء المباريات الدولية ذات المستوى المتقدم جداً، ويخوض حالياً لاعبو المنتخب معسكرا تدريبيا داخليا مستمرا منذ عدة أسابيع تحت اشراف المدرب وسيستمر المعسكر لغاية موعد انطلاق البطولة.