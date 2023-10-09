اللجنة المنظمة لبطولة العالم للشطرنج للهواة تعلن عن عدد اللاعبين والدول المشاركة والداعمين

تستعد لانطلاق البطولة التحضيرية الثانية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

اعلنت يوم امس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للشطرنج للهواة « مسقط 2023 « التي تستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 1 الى 11 نوفمبر القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عن عدد اللاعبين المشاركين في البطولة التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

حيث بلغ عدد اللاعبين المشاركين 430 لاعبا ولاعبة منها 357 لاعبا و73 لاعبة يمثلون 64 دولة ويعكس هذا العدد شغف اللاعبين ورغبتهم الصادقة بالمشاركة في البطولة و بطولة العالم للهواة للشطرنج لا تقل أهمية ومتابعة واهتماما عن بقية الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج سنوياً .

كما اعلنت اللجنة المنظمة عن المؤسسات الداعمة للبطولة والمتمثلة في الدعم المالي واللوجيستي بهدف انحاج البطولة التي تقام بسلطنة عمان.

وتأتي استضافة البطولة في السلطنة تتويجا للجهود المبذولة من قبل اللجنة العُمانية للشطرنج وثقة الاتحاد الدولي للشطرنج بها في انجاح الاستضافة وذلك تتويجا للبطولات التي استضافتها في السنوات الماضية، حيث تسعى اللجنة الى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة أساسية للمشاركة في الأحداث الرياضية الدولية ودعم وتمكين اللاعبين من مختلف الفئات العمرية من المشاركة في مثل هذه التظاهرة الرياضية مما يعزز ثقتهم بأنفسهم كلاعبين ورياضيين وحكام ومنظمين على مستوى عالمي.

وقد جاء فوز عمان بالاستضافة بعد عرض اللجنة العُمانية للشطرنج ملف متكامل في اجتماع الاتحاد الدولي للشطرنج الذي عقد في المكسيك واستعراض الجهات الرسمية الداعمة للملف وهي وزارة الثقافة والرياضة والشباب وزارة التراث والسياحة ومطارات عُمان بالاضافة الى عرض نتائج الزيارات التي قام بها وفد الاتحاد الدولي للشطرنج الى عمان والاطلاع على كافة المرافق الخاصة باحتضان البطولة وكذلك مقر إقامة الوفود واللاعبين والإجراءات اللوجستية الأخرى وكذلك بعض المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في مثل هذه البطولات العالمية كل هذه العوامل ساهم في انجاحها .

وتطمح اللجنة العمانية للشطرنج لزيادة القاعدة الشطرنجية من اللاعبين والحكام من خلال دخول أندية جديدة وهو ما حدث بالفعل من خلال الأندية التي اندمجت وبدأت المشاركة في البطولات ويبقى المردود الفني الأسمى وهو العمل على زيادة عدد اللاعبين المصنفين دولياً والحاصلين على ألقاب دولية، حيث إن السلطنة تمكنت اخيراُ من رفع عدد الألقاب إلى 9 وهو مؤشر مميز وحجم وعمر لعبة الشطرنج «.

وسوف تنظم اللجنة خلال الفترة من 19 الى 21 اكتوبر الجاري البطولة التحضيرية الثانية للمشاركين في بطولة العالم للشطرنج للهواة التي ستقام بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بهدف تجربة كافة الاستعدادات الخاصة بالاستضافة والتعرف على كافة السلبيات والايجابيات قبل موعد انطلاق البطولة العالمية .