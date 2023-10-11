الثنائي الياباني هارميوتو و هاياتا يدشنان حضورهما بالفوز ويتأهلان للدور ربع النهائي للزوجي المختلط

فـي البطولة الدولية للمحترفين لتنس الطاولة

انطلقت صباح أمس منافسات الدور الرئيسي من منافسات فئة فردي الرجال والسيدات؛ لتدخل بذلك بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات محترفين) لعام 2023م أدوارها الحاسمة والمصيرية، حيث سجلت المنافسات التي أقيمت أمس بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، مزيدا من الحماس والاثارة، وحجز اللاعب الياباني هيوتو شينوززوكا المصنف الثاني والثلاثين عالميا مقعده في دور ال 16 لمنافسات فردي الرجال بعد تفوقه الحاسم على حساب اللاعب ليي سانج سو من كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، وفي مواجهة أخرى صعبة تمكن اللاعب السويدي انتون كالبيرج من تحقيق الانتصار على حساب اللاعب البرتغالي تياجو ابولونيا بنتيجة 3-1 في حين خطف اللاعب الياباني سورا ماتاسوشيما نتيجة الفوز على حساب اللاعب النيجيري كوداري ارونا بنتيجة 3-2 في واحدة من أقوى مواجهات هذا الدور. وفي منافسات الدور الرئيسي للزوجي المختلط، استطاع الثنائي الياباني والمكون من المصنف الرابع عالميا هارميوتو توموكازو والمصنفة الثامنة عالميا هينا هاياتا من تدشين مشوراهما بالبطولة بكل نجاح واقتدار دور الـ 16 للزوجي المختلط، حيث تمكنا من تحقيق الانتصار على الثنائي المختلط بين دانيال جونزاليز وادريانا دياز من بورتريكو بنتيجة 3-0 والانتقال الى الدور الربع النهائي، كما حقق الثنائي الياباني الاخر والمكون من مياو هارميتوتو وسورا ماتاشيوما فوزا هاما على الثنائي المكون من زهو تشينزهو ولام سيو هانج من هونج كونج بنتيجة 3-1، ونجح الثنائي الاسباني بقيادة ماريا اكسياو والفارو روبليس من الفوز على الثنائي من هونج كونج والمكون من نج وينج لام وونج تشيون تينج بنتيجة 3-2 ، في حين اقصى الثنائي السنغافوري والمكون من ونج اكسين رووبانج ويو اين كوين نظيرهما الثنائي انا هويرسي من ويلز وليام بيتشفورد من انجلترا بنتيجة 3-1.

وستكون المواجهة على أشدها بين الفريقين الياباني المكون من هارميوتو تومزاكو واللاعبة هينا هاياتا مع زميلهما مياو هارميتوتو وسورا ماتاشيوما في الدور الربع النهائي، وسيخوض الثنائي الاسباني بقيادة ماريا اكسياو والفارو روبليس مواجهتهما أمام الثنائي الثنائي السنغافوري والمكون من ونج اكسين رووبانج ويو اين كوين، أما الثنائي السلوفاكي والمكون من باربورا بالازوفا ولبومير بيسيتج سيلاقيا نظيرهما الثنائي الالماني والمكون من نينا ودانج كيو، أما المواجهة الأخير لدور الثمانية ستكون بين الثنائي الهندي مانوش شاه وديا باراج مع الثنائي المكون من تشين زهو يو ولين يون جو من الصين تايبيه. وكانت منافسات الأدوار التمهيدية قد اختتمت مساء أمس الأول الثلاثاء، حيث سجلت المواجهات تنافسا قويا بين اللاعبين، حيث بذل كافة اللاعبين المشاركين بالتصفيات جهودا كبيرة من أجل التواجد بالادوار الرئيسية والنهائية للبطولة، ومن المتوقع أن تزداد الاثارة خلال الجولات القادمة بالدور الرئيسي، حيث تستكمل المواجهات بنظام خروج المغلوب ولا يوجد مجال للاعب أو لاعبة للتعويض في حالة الخسارة.