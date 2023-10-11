إثنا عشر شوطا فـي اليوم الثاني بالسباق الثالث من المهرجان السنوي للهجن الأهلية بولاية أدم

كتب ـ سالم البوسعيدي:

شهدت منافسات اليوم الثاني من المحطة الثالثة للمهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية 21 الذي ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن بميدان البشائر اقامة 12 شوطا لفئة اللقايا بكار وقعدان لمسافة 4 كيلومترات شاركت فيها 300 ناقة، وجاءت النتائج على النحو التالي في الشوط الاول فازت بالمركز الأول شقراء لمالكها حاتم بن سعيد الجحافي، ونالت المركز الأول في الشوط الثاني ارتوار لمالكها بدر بن حمد الجنيبي، وأحرز المركز الأول في الشوط الثالث الباز لمالكه محمد بن العبد الحرسوسي أما الشوط الرابع فجاءت في المركز الأول رومية لمالكها صالح بن علي الوهيبي، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول نوضة لمالكها حمد بن مسلم الجحافي، فيما ظفر بالمركز الأول في الشوط السادس الفارس لمالكه سعيد بن مبارك العمري، وفي الشوط السابع جاءت بالمركز الأول زاهية لمالكها حميد بن محمد الجنيبي، وحصلت على المركز الأول في الشوط الثامن مصيحة لمالكها محمد بن شطيط الحبسي، وفي الشوط التاسع جاء في المركز الأول شاهين لمالكه ناصر بن العبد الحرسوسي، ونالت المركز الأول في الشوط العاشر رمز لمالكها الحمدي بن سالم الدرعي، وأحرزت المركز الأول في الشوط الحادي عشر ميلان لمالكها خليفة بن هويدن المهري، أما الشوط الثاني عشر فجاء في المركز الأول مخاصم لمالكه سعيد بن علي المالكي.