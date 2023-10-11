فـي بطولة العالم للبولينج.. الحظ يعاند الخروصي لحصد ميدالية فـي منافسات الفردي

فوت لاعب المنتخب الوطني للبولينج حسن الخروصي ميدالية مضمونة في منافسات بطولة العالم للبولينج التي تقام منافساتها حاليا في العاصمة الكويتية بمشاركة 26 دولة منها سلطنة عمان التي تتواجد للمرة الاولى في هذا الحدث عبر اللجنة العمانية للبولينج.

وكان الخروصي قريب جدا من حصد احدى الميداليات الملونة للبطولة بعد ان وصل الى الدور قبل النهائي لمسابقة الفردي التي شهدت منافسة مثيرة وجميلة واضاع خلالها لاعبنا المحاولة الاخيرة له والتي كان في حاجة لاسقاط جميع الخشبات الا ان الحظ عانده لتبقى خشبة واحدة والتي اثرت على نتيجة المجموع العام له وكان قريبا من الصعود الى الدور النهائي والتي يتأهل منها اربعة لاعبين والجميع يحصل على ميداليات في ذلك الدور. وجاءت المنافسة في فئة الفردي وهي اولى المسابقات لبطولة العالم حيث تم توزيع جميع اللاعبين المشاركين الى مجموعات ضمت كل مجموعة ستة لاعبين تمكن خلالها الخروصي من التأهل من مجموعته بعد ان اجتاز ابرز اللاعبين العالميين من كوريا الجنوبية والفلبين وقطر وهونج كونج واوزبكستان، فيما لم ينجح بقية لاعبي المنتخب من التأهل وفي الدور الثاني كانت المنافسة مثيرة بعد ان تأهل 24 لاعبا تم توزيعهم الى اربعة مجموعات يتأهل لاعب واحد في كل مجموعة الى المربع الذهبي وتمكن خلالها لاعبنا من منافسة لاعبي بقية الدول ووصل الى المرحلة الاخيرة امام منافسه السنغافوري ونجح ونافس اللاعبين بشكل كبير حتى الرمية الاخيرة والتي كانت فرصة للاعبنا للتأهل الا ان الحظ عاده عندما تبقت خشبة واحدة لم تسقط وتأهل بها اللاعب السنغفوري الى المربع الذهبي برصيد 209 خشبات، فيما حصد لاعبنا عدد 206 خشبات وقد تأهل الى الدور النهائي في مسابقة الفردي لاعبان من سنغافورة واخر من قطر والمانيا.