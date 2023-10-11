الاتحاد العماني للفروسية والسباق يعلن انطلاق موسمه وتشكيل لجانه المتخصصة

يشهد 92 فعالية بين أولمبية ودولية

أعلن الاتحاد العماني للفروسية والسباق جدول نشاطه لهذا الموسم 2023/2024م من خلال إقامة 92 فعالية ومسابقة موزعة على عدد من محافظات وولايات سلطنة عمان؛ تتنوع بين رياضات الفروسية المختلفة الأولمبية والدولية والمحلية، وقال السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق: إن هذا الموسم جاء بصورة مختلفة بعد التوجيهات السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بنقل تبعية نادي سباق الخيل الى الاتحاد العماني للفروسية والسباق وبالتالي سينظم الاتحاد سباقات الخيل وكذلك مسابقات جمال الخيل بالإضافة الى رياضات الفروسية الأخرى التي يقيمها كقفز الحواجز وأدب الخيل والفروسية الثلاثية والتقاط الأوتاد والقدرة والتحمل ورياضات الخيل التقليدية، كما شهدت الأيام الماضية اجتماعات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالخيل والفروسية في اطار التعاون والتنسيق المشترك في هذا الشأن.

تذليل الصعاب

وأضاف السيد منذر البوسعيدي: لقد عمل الاتحاد ومنذ تشكيل مجلس إدارته الحالية على وضع الأوامر السامية محل التنفيذ والتجهيز لكل ما يتعلق بهذا الشأن ونعمل على تنفيذها تحقيقًا للهدف المنشود، وحقيقة كثفنا الجهود من أجل العمل على تجهيز كل ما يتعلق بالسباق فنيًا وإداريًا، والسعي حثيث نحو العمل على الارتقاء بكل ما من شأنه تطوير هذه الرياضة بالتعاون مع مختلف الجهات وفي مقدمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما نعمل ومن خلال مجلس الإدارة وموظفي الاتحاد الى جانب اللجان التي تم تشكيلها على انطلاق الموسم، كما خطط له واضعين الأولوية للمصلحة العامة لجميع المنتفعين والمهتمين والمعنيين بالفروسية، ونحن على يقين أن الجميع سيكون متعاونا في كل الأمور التي تخدم الفروسية فالهدف واضح والجميع يسعى الى تحقيقه.

الرياضات الأولمبية

وأوضح السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق: الى أن هذا الموسم سيشهد إقامة 92 فعالية ومسابقة وبالنسبة للرياضات الأولمبية سيقام 28 مسابقة لقفز الحواجز وسيحتضنها الميدان الأولمبي بمزرعة الرحبة، حيث خصص الاتحاد مسابقات تدريبية مع بداية الموسم وكذلك بطولة العيد الوطني على مدى يومين، وأيضا بطولة الديربي العماني كبطولة دولية على مدى يومين، والبطولة العمانية على مدى يومين، وهناك أربع مسابقات رمضانية، وبطولتان من تنظيم الاسطبلات الخاصة هما بطولة اسطبلات الريان وبطولة النماء العقارية يومين لكل بطولة، كما سيقام عدد 6 مسابقات لأدب الخيل كرياضة أولمبية منها بطولة الجائزة الكبرى، وبطولة ختام الموسم، كذلك سيتم تنظيم عدد مسابقتين لرياضة الفروسية الثلاثية ما تعرف بالايفينتينج في مزرعة الرحبة من بينها مسابقة كجائزة كبرى.

الرياضات الدولية

أردف السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق : أما بالنسبة للرياضات الدولية سيقيم الاتحاد 20 سباقا للخيل منها كأس العيد الوطني المجيد وسباق الديربي العماني وختام الموسم حيث سيحتضن ميدان السباق بمزرعة الرحبة جميع هذه السباقات، كذلك سيتم تنظيم عدد 12 سباقا للقدرة والتحمل منها الدولية وأيضا المحلية وجميع السباقات تشتمل على سباقات تأهيلية وهناك سباقين ستكون بمحافظة ظفار خلال خريف العام القادم وسيكون هناك سباق أوكسي في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة بتاريخ 22 ديسمبر المقبل، كما أن هذا الموسم سيشهد إقامة سباق كأس العيد الوطني المجيد وعدد سباقين دوليين للقدرة والتحمل، إضافة الى السباقات المحلية، كذلك هذا الموسم سيشهد إقامة عدد 14 مسابقة التقاط الأوتاد منها بطولة كأس الاتحاد، وكأس العيد الوطني المجيد، وكأس النخبة، ودرع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والجائزة الكبرى، وبطولة ختام الموسم، إضافة إلى إقامة بطولة لجمال الخيل العربي على مدى يومين بميدان مزرعة الرحبة سيتم تحديد تواريخها لاحقا.

الرياضات المحلية

وأشار السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق: اما رياضة الفروسية المحلية والمتمثلة برياضة الخيل التقليدية العرضة فقد اعتمد الاتحاد هذا الموسم عدد 8 فعاليات توزعت بين ولايات عبري وجعلان بني بوحسن ومنح وصور وشناص والقابل وصحار وبدية، حيث ستشهد مشاركة واسعة من قبل ملاك الخيل والفرسان، سعيًا للمحافظة على التراث العماني الأصيل.

جهد وتعاون

واختتم السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق حديثه: نتمنى أن يشهد هذا الموسم نقلة نوعية وكمية في مناشط وفعاليات ومسابقات الاتحاد، ونعمل جاهدين من أجل ذلك بالتعاون بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وموظفيه واللجان الأخرى والجهات ذات العلاقة، كل ذلك في سبيل النهوض برياضة الفروسية مثمنين التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ كما أشكر كل من ساهم في التعاون وسيعمل معنا للرقي برياضة الفروسية.