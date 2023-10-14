نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن يفجر مفاجأة عن موقف أحمد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق عن موقف أحمد أبو الفتوح النهائي بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.

وعن رد إدارة الزمالك حول تجديد تعاقد اللاعب، نشر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك قائلًا: "قطعنا شوطا كبيرا في التجديد لـ أحمد فتوح.. وتوصلنا إلى اتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل، والإعلان رسمي عقب الانتخابات".

وينتهي عقد أحمد أبو الفتوح في شهر يناير القادم ويحق التوقيع لاي نادي في الانتقالات الشتوية القادمة.

يستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء الاثنين القادم على ملعب الترسانة استعدادًا لمواجهة سموحة في دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد القاهرة.