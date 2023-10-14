نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. تقلص فرص "الجوكر" وعودة الثنائي للتدريبات والخطيب يدعم بوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي" أخبار الأهلي اليوم، من خلال نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

الجوكر خارج رحلة سيمبا

تضاءلت فرص اللاعب كريم فؤاد في المشاركة مع الأهلي خلال مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأفريقي.

ويعاني جوكر الفريق الأول بالنادي الأهلي من الإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى الأراضي التنزانية يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.

الأهلي يستأنف تدريباته بعودة الثنائي

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء الغد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك بعد الحصول على راحة لمدة 6 أيام.

ويستعد فريق الأهلي لعودة المدافع رامي ربيعة من الإصابة، وكذلك المهاجم صلاح محسن، بعد غيابهما في الفترة الأخيرة عن المباريات.

ويخضع لاعب الوسط كريم وليد "نيدفيد" لفحص طبي للوقوف على مدى تماثله للشفاء من الإصابة، وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

أحمد حسن يحسم الجدل في مصير فتوح

علق أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مصير اللاعب أحمد فتوح مع الزمالك قائلا: "مصدر بالزمالك: قطعنا شوطا كبيرا في التجديد لأحمد فتوح.. وتواصلنا لاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل والإعلان رسمي عقب الانتخابات".

وينتهي عقد اللاعب أحمد فتوح مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال بصورة مجانية لأي فريق.

الخطيب يطمئن أوجستي بوش

أجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ظهر اليوم السبت مع المدرب الإسباني لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، وذلك لمناقشة تذبذب النتائج وخسارة الألقاب خلال الفترة الماضية.

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة بالبطولة العربية، وفقد الحصول على الميدالية البرونزية، بعد الهزيمة أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 84/87.

وفقد الأهلي تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم للأندية، والذي أقيم في دولة سنغافورة خلال الشهر الماضي، وحقق الأهلي المركز الرابع عالميا بعد الهزيمة أمام فريق جولدن بولز الصيني.

وتناقش الخطيب مع المدرب الإسباني حول تدعيمات الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك تحقيق كافة الدعم للجهاز الفني واللاعبين.