نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يصلح لإرتداء القميص الأحمر.. نجم الأهلي السابق ينتقد مهاجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق استيائه الشديد من آداء الفرنسي أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء أمام ماميلودي صن داونز ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": لا أعلم من أتى بالفرنسي أنتوني موديست إلى النادي الأهلي، فهو لا يصلح تمامًا لارتداء الفانلة الحمراء".

وأضاف: هو حصل على أكثر من فرصة منذ انضمامه إلى الفريق لكنه لم يقدم المنتظر سوى هدف وحيد في كأس مصر أمام إنبي، وكان من الأفضل أن يعتمد على بيرسي تاو في مركز رأس الحربة الصريح.

وواصل: تعجبت من عدم الدفع بـ "حسين الشحات" سواء أساسيًا أو في الشوط الثاني، فاللاعب يقدم أفضل آداء له هذا الموسم مع النادي الأهلي، وكان قادرًا على صناعة الفارق وإعادة الأحمر إلى المباراة.