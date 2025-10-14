فريق مرير المطاريش يتوج بكأس أوكيو لكرة القدم

صحارـ من يحيى المعمري:

تمكن فريق مرير المطاريش التابع لنادي السلام من الفوز ببطولة كأس أوكيو لكرة القدم للفرق الأهلية 2025 بمحافظة شمال الباطنة بعد تغلبه مساء امس الاول على فريق التضامن من نادي الخابورة بهدف دون مقابل في أجواء رياضية تنافسية وبحضور جماهير غفيرة زينت مدرجات ملعب المجمع الرياضي بصحار في نهائي مثير أقيم تحت رعاية عمر بن محمد العبري، مدير عام شؤون شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية .. وكان فريق الأسوار من نادي السويق قد حسم المركز الثالث بعد فوزه على فريق الطريف الشمالية من نادي صحار بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكلا الفريقين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

من جانبه قال محمد بن علي الفارسي، مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بشمال الباطنة: البطولة لم تكن مجرد منافسة كروية، بل كانت منصة لتعزيز الروح الرياضية، وبث رسائل إيجابية حول أهمية الرياضة كأسلوب حياة، حيث شهدنا مستويات فنية مميزة وتفاعلا جماهيريا واسعا، ما يعكس نجاح الرؤية التنظيمية لهذه النسخة، كل الشكر والتقدير للفرق المشاركة والداعمين، ونتوجه بالشكر الخاص لشركة أوكيو على دعمها المتواصل، والذي كان له دور كبير في إنجاح هذا الحدث الرياضي المجتمعي. وقدم خليفة بن محمد البلوشي، المدير العام المساعد بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة شكره لشركة أوكيو على رعايتها ودعمها المستمر، وأثنى على جهود الفرق الأهلية المشاركة وقال : بحمد الله، اختتمت بطولة كأس أوكيو لكرة القدم للفرق الأهلية 2025، وشهدنا تفاعلا واسعا من الأندية والجماهير والمجتمع المحلي، فقد جسدت هذه البطولة أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في دعم الفرق الأهلية، وإبراز الطاقات الشبابية ضمن بيئة تنافسية شريفة، وما تحقق هو ثمرة تعاون مثمر بين الجهات المنظمة والداعمة.