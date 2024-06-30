نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك في مؤجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد المصري لكرة القدم قد اعلنت عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة محمود بسيوني.

ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد اول، عمر فتحي مساعد ثان، والسيد منير حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من أمين عمر ويعاونه سمير جمال.



موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الكلية الحربية المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.