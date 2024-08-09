برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع داني أولمو

برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع داني أولموأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الدولي الإسباني داني أولمو قادما من نادي لايبزيغ الألماني، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 60 مليون يورو.

ويعتبر التعاقد مع أولمو هو الصفقة الأولى لبرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك الذي عين في منصبه في مايو الماضي، بعد موسم مخيب للآمال تحت قيادة سلفه تشافي هرنانديز.

وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه الرسمي: "توصل برشلونة ولايبزيغ إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب الذي تدرب في لاماسيا (أكاديمية برشلونة)، داني أولمو".

وأضاف النادي الكتالوني: "سيوقع أولمو عقدا مع النادي لمدة ست سنوات مقبلة، وهناك شرط جزائي في العقد بقيمة 500 مليون يورو".

وسلط برشلونة الضوء على بداية أولمو في عالم كرة القدم، حيث وصل إلى "لاماسيا" في عام 2007 قادما من إسبانيول.

ولعب أولمو (26 عاما) مع فريق برشلونة على مستوى الشباب، قبل الرحيل إلى دينامو زغرب الكرواتي في 2014.

وفي 2020 التحق لاعب الوسط الهجومي الذي بإمكانه شغل مركز الجناح الأيسر بفريق لايبزيغ حيث توج بكأس ألمانيا مرتين.

واحتل أولمو (26 عاما) صدارة ترتيب الهدافين في كأس أوروبا 2024 مشاركة مع 5 لاعبين آخرين، بعد تسجيله 3 أهداف ساعدت منتخب "لاروخا" على التتويج بلقب رابع قياسي.

ويبدأ برشلونة الموسم الجديد كفريق غير مرشح للألقاب، لا سيما مع تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا قبل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويستهل الفريق الكتالوني مشواره في الدوري الإسباني من بوابة فالنسيا في 17 آب/ أغسطس الجاري.