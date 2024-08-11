روبليف يبلغ نصف نهائي مونتريال

روبليف يبلغ نصف نهائي مونتريالتأهل الروسي أندري روبليف، المصنف الثامن عالميًّا، إلى الدور نصف النهائي من بطولة مونتريال الكندية للأساتذة للتنس بعد فوزه في الدور ربع النهائي على المصنف الأول عالميًّا الإيطالي جانيك سينر، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6 - 3 و1- 6 و6- 2).

وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها روبليف من الفوز على لاعب مصنف أول عالميًّا، منذ أن تغلب على الصربي نوفاك دجوكوفيتش في بلغراد قبل عامين.

ويلتقي روبليف في الدور نصف النهائي، مع الإيطالي ماتيو أرنالدي الفائز على الياباني كاي نيشيكوري بمجموعتين دون مقابل بواقع (6 - 4 ،7 - 5).

بدوره تأهل الألماني المصنف الثاني عالميًّا ألكسندر زفيريف إلى الدور ربع النهائي بعد انتصاره على الدنماركي هولغر رون بمجموعتين نظيفتين (6 -3، 7 - 6)، ليضرب موعدًا مع الأمريكي سيباستيان كوردا الذي انسحب منافسه النرويجي كاسبر رود بسبب مرضه.

كما تأهل البولندي هوبرت هوركاش، المصنف السادس عالميًّا، إلى الدور ربع النهائي أيضًا بتغلبه على الفرنسي أرتور ريندركنيش بمجموعتين لواحدة (4 - 6 و6 - 3 و6 - 4)، وسيلعب هوركاش في الدور المقبل مع الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على البلغاري غريغور ديميتروف بمجموعتين مقابل واحدة أيضًا (4 - 6 و7 - 6 و6 - 3 ).