نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية على التوالي.. محمود كهربا رجل مباراة الأهلي وإنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد محمود كهرباء جائزة رجل مباراة الأهلي وإنبي، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون في الدوري المصري "دوري نايل".

وسجل كهرباء هدف التعادل للنادي الأهلي في مباراة اليوم ليزور الشباك للمرة الثانية على التوالي.

كما حصد اللاعب الجائزة للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصدها في مباراة زد والذي تفوق فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف.



تشكيل النادي الأهلي في المباراة:-



حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.