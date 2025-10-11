ختام بطولة قدامي اللاعبين بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة الفارسي: اختتمت على ملعب فريق التعاون بولاية المصنعة بطولة قدامى اللاعبين، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالله بن سلطان المجيني مدير الامتثال والالتزام في الشركة الخليجية للطاقة بحضور عدد من محبي كرة القدم وكبار قدامى اللعبة، شهدت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين القدامى من عدد من الولايات وهي كبار قدامى ولايات مسقط السيب وسمائل والرستاق وبركاء والمصنعة والسويق والخابورة . وجمعت المباراة الختامية فريق قدامى الزعيم (بركاء) و فريق قدامى شباب الرستاق، انتهت بفوز فريق قدامى الزعيم (بركاء) بهدفين مقابل هدف لفريق قدامى شباب الرستاق بعد أداء مميز من كلا الفريقين وسط حضور جماهيري كبير من محبي كرة القدم، جرى خلال الحفل تكريم اللجان المنظمة والحكام والمساهمين في إنجاح البطولة، كما تم تكريم علي بن خليفة العفاري رئيس اللجنة المنظمة وسعيد بن صالح القاسمي مدير البطولة وتكريم سعيد بن عبدالله الحضرمي كأحسن لاعب من فريق قدامى الزعيم (بركاء) وحمد الحرملي كأفضل حارس من فريق قدامى الرستاق بعدها كرم راعي المباراة الفريق الوصيف وتتويج فريق قدامى اللاعبين بولاية بركاء بكأس البطولة .

