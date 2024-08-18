انت الأن تتابع خبر " كهربا " يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول العروض المقدمة له والخلاف مع كولر !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - دائما ما يثير نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الجدل بشكل لا يمكن التحكم فيه ، فمنذ أن بزغ نجم هذا اللاعب منذ سنوات ودائما ما ترافقه الأزمات والشائعات أينما حل وارتحل وهو أمر قد تم الاعتياد عليه من جانب الجمهور واللاعب ، لكن بعض الأخبار من الممكن أن تترك أثار سيئة على اللاعب والنادي بشكل كبير في حال لم يتم استدراكها بشكل جيد والتعامل معها قبل أن تتفاقم ويصبح من الصعب السيطرة عليها إلا من خلال بعض القرارات التعسفية
حديث كهربا عن كولر
- جدير بالذكر أن نجم الأهلي محمود كهربا كان قد تحدث من خلال بعض التصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت عن المشكلات الحالية التي يتم الحديث عنها والتي تتعلق برحيل اللاعب عن الأهلي حيث أوضح كهربا أنه يمتلك عرض كبير وضخم للرحيل عن القلعة الحمراء لكنه يتمسك بالبقاء في صفوف المارد الأحمر ويبدي رغبة عدم اللعب لأي ناد أخر سوى الأهلي مشيرا إلى أنه يعتبر النادي بيته
- في ذات السياق فقد تطرق في حديثه نحو المشكلة المزعم قيامها بينه وبين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر حيث نفى وجود أي خلاف حاصل بينهما معبرا عن أن العلاقة التي تجمعه مع مدربه جيدة للغاية مشيرا إلى أنه سينافس للحصول على فرصة للعب في الفترة المقبلة بشكل أكبر .