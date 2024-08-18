انت الأن تتابع خبر الاتحاد يحسم بدوري المحترفات قبل نهايته بثلاث جولات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم فريق نادي الاتحاد الفوز بلقب دوري المحترفات لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على النصر برباعية نظيفة، مع اختتام منافسات الجولة الثانية عشرة لموسم 2024.

وجاء حسم الاتحاد للقب دوري المحترفات بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه عمان FC بـ 27 نقطة، مع بقاء 3 جولات من عمر البطولة، وتفوق الاتحاد بالمواجهات المباشرة أمام صاحب المركز الثاني.

وتناوب على رباعية الاتحاد، إيناس الجماعين د.32، وميساء جبارة د.(44 و 88) والتي بدورها نالت لقب أفضل لاعبة في اللقاء، فيما سجلت مدافعة النصر عليا حسن هدفاً في مرمى فريقها بالخطأ د.83.

وشهدت الجولة تفوق الأرثوذكسي على الحسين بثلاثية نظيفة، حملت إمضاء رحمة جفارو د.(20 و 83)، ونيومي أنيما د.41، فيما حازت زميلتهما نور زوقش على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وفاز عمان FC على الاستقلال 2-1، عبر أروى البطاينة د.18، ورزان الزاغة والتي حصدت لقت أفضل لاعبة في اللقاء، فيما سجل هدف الاستقلال الوحيد ياسمين الأجرب د.55.

ومع اختتام منافسات الجولة الثانية عشرة، استقر الاتحاد بصدارة ترتيب الفرق برصيد 36 نقطة، وحل عمان FC ثانيا بـ 27، ثم الأرثوذكسي 21، الاستقلال 10، الحسين 7، والنصر 5.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي .