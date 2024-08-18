انت الأن تتابع خبر القبض على عصابة تقرصن الدوريات الآوروبية وتبثها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انشغل الرأي العام في المملكة المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، بقضية اعتقال وسجن شخصين لارتكابهما احتيالا سمعيا بصريا.

وكتب خافيير تيباس، رئيس رابطة لا ليغا، ووحدة مكافحة القرصنة في الرابطة، على منصة إكس "إنهم يسقطون .. بعض النكات حول الاحتيال السمعي البصري (القرصنة)، ولكن بعد ذلك سيأتي الرثاء وسنقضي على هؤلاء اللصوص".

ففي بريطانيا، تم سجن شقيقين لمدة أحد عشر عاماً، لإدارتهما شبكة بث غير قانونية، قامت بعرض الدوري الإنجليزي الممتاز زوراً وبيع اشتراكات "سكاي" التي تم استخدامها من قبل الالاف، وجاء اعتقالهما كجزء من حملة وطنية لمكافحة الاحتيال عبر الانترنت،.

وذكّرت رابطة لا ليغا أن "الاحتيال السمعي البصري هو آفة لهذه الصناعة بأكملها وخاصة للأندية في المسابقات، والتي تعاني في حالة الدوري الاسباني من خسائر سنوية تقدر بـ600 مليون يورو، وفقا لبيانات مرصد القرصنة" .