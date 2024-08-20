انت الأن تتابع خبر غير متوقع .. النصر يفرض عقوبة مالية على بروزوفيتش بسبب هذا التصرف ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قررت إدارة نادي النصر السعودي اتخاذ إجراء تأديبي ضد لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عقب طرده في مباراة نصف نهائي كأس السوبر ضد التعاون يوم الأربعاء الماضي تتضمن العقوبة خصم 10% من راتب اللاعب كجزء من جهود النادي للحفاظ على الانضباط والالتزام بين لاعبيه.
النصر يفرض عقوبة مالية على بروزوفيتش بسبب هذا التصرف
- استقرت إدارة نادي النصر السعودي على خصم 10% من راتب لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وذلك عقب طرده في مباراة نصف نهائي كأس السوبر ضد التعاون يوم الأربعاء الماضي.
- وفقا لجريدة اليوم السعودية قررت إدارة النصر فرض خصم بنسبة 10% من راتب بروزوفيتش كعقوبة له على تصرفه الذي أدى إلى طرده من المباراة. يعتبر هذا الإجراء جزءا من سياسة النادي للحفاظ على الانضباط بين اللاعبين وضمان التزامهم بالقوانين داخل الملعب.
- أدى الطرد إلى غياب بروزوفيتش عن مباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، حيث خسر الفريق برباعية مقابل هدف يعتبر بروزوفيتش من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وكان له دور كبير في أداء الفريق خلال الفترة الماضية.
- كان بروزوفيتش قد انضم إلى نادي النصر قادما من إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2023، بعقد يمتد لثلاث سنوات وقد شكلت هذه الصفقة إضافة مهمة للنصر، الذي يطمح إلى تحقيق النجاحات في الدوري السعودي للمحترفين.
- يتطلع نادي النصر إلى العودة بقوة، حيث يستعد لمواجهة الرائد في 22 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. ستكون هذه المباراة فرصة للفريق لتصحيح مساره وتعويض الخسارة في كأس السوبر.