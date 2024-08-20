انت الأن تتابع خبر بناء على طلب مانشيني .. هل ينتقل ثنائي الاتحاد السعودي إلى الدوري البلجيكي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن نادي الاتحاد السعودي قد أبرم اتفاقاً لإعارة لاعبيه مروان الصحفي وفيصل الغامدي إلى نادي برشكوت البلجيكي. ومن المقرر أن تستمر الإعارة لمدة عام كامل، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت المصادر أن الثنائي قد تلقيا في السابق عروضًا مميزة، ولكن النادي السعودي كان قد رفضها في البداية. وبالإشارة إلى تدخل روبيرتو مانشيني، المدرب الإيطالي للمنتخب السعودي، فقد أمر برحيل اللاعبين للتمكن من خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وأوضحت تلك التقارير أن التوقيع على العقود مع اللاعبين من المتوقع أن يتم خلال الساعات القادمة، حيث سينتقلان بعد ذلك للمشاركة في الدوري البلجيكي.