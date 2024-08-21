نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي بموسمه الجديد 2024-2025.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي والتي ستنطلق غدًا الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي

الخميس 22-8-2024

التعاون ضد الفيحاء – في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الوحدة ضد الرياض – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النصر ضد الرائد – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجمعة 23-8-2024

ضمك ضد الخليج – في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد العروبة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القادسية ضد الفتح – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 24-8-2024

الخلود ضد الاتحاد – في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأخدود ضد الهلال – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الشباب ضد الاتفاق – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة مباريات بطولة دوري روشن السعودي بموسمه الجديد 2024-2025، عبر قنواتها SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لهذه المواجهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.