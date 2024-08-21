انت الأن تتابع خبر بعد «بن شرقي».. الزمالك يحصل على توقيع صفقة جديدة رسميًا بعد فرمان جوميز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، عن وجود مساعي من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب وأعضاء المجلس، لحسم التعاقد مع ثاني صفقات الفريق،خلال فترة الإنتقالات الحالية، لاسيما بعد الإتفاق مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي خلال الأيام القليلة الماضية.

الزمالك يرغب في الصفقة الثانية