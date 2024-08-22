الفيصلي يحقق أول انتصار في دوري المحترفين

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رياض - احمد صلاح - نجح فريق الفيصلي بتحقيق أول انتصار له في دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن تغلب، الأربعاء، على شباب الأردن.

وتغلب الفيصلي في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهم المحترف السنغالي سيمون ديديو (هدفان) وعمر هاني في الوقت بدل الضائع، فيما سجل أهداف شباب الأردن ثائر الدرباني وحمزة النعيم.

ورفع الفيصلي رصيده بعد هذا الفوز الى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 3 نقاط في المركز الثامن.

وكان الفيصلي أنهى عقد مدربه الوطني أحمد هايل بعد نتائج الفريق في أول أسبوعين من الدوري والتي تعادل فيهما الفريق، معينا السوري رأفت محمد مدربا للفريق.

وتستكمل مباريات الأسبوع غدا الخميس بإقامة مباراتين تجمع الأولى الحسين إربد والصريح، فيما يلتقي في المباراة الثانية الوحدات ومعان، على أن تنتهي الجولة بعد غد الجمعة بإقامة مباراتين تجمع الأولى الجزيزة والرمثا، والثانية تجمع شباب العقبة ومغير السرحان.