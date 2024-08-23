شروط الاستدامة تعرقل مفاوضات الهلال لضم متعب الحربي ! تفاصيل وكواليس

انت الأن تتابع خبرشروط الاستدامة تعرقل مفاوضات الهلال لضم متعب الحربي ! تفاصيل وكواليس والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحفية بأن صفقة انتقال متعب الحربي، ظهير أيسر نادي الشباب، إلى الهلال قد تواجه خطر الفشل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب التحديات المالية المتعلقة بالتعاقدات الجديدة.
شروط الاستدامة تعرقل مفاوضات الهلال لضم متعب الحربي
- وفقًا لما نشرته جريدة "الرياضية" السعودية، فإن لجنة الاستدامة المالية في وزارة الرياضة أبلغت نادي الشباب بضرورة توفير ضمانات مالية لتسديد رواتب الثنائي الإسباني ماريو هيرموسو والبرتغالي دانييل بودينسي، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وذلك للموافقة على انتقالهما إلى صفوف الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي.
- وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الشباب أبلغت لجنة الاستدامة المالية بأنها قادرة على توفير رواتب الثنائي ماريو هيرموسو، لاعب أتلتيكو مدريد، ودانييل بودينسي، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، لموسم واحد فقط، مع العمل على تأمين الرواتب في الموسمين الثاني والثالث. يأتي ذلك في ظل اعتماد النادي على ميزانيته الحالية ومداخيله، خاصة بعد إبلاغه من برنامج الاستقطاب بعدم وجود ميزانية إضافية.
- وأضافت الجريدة أن لجنة الاستدامة المالية رفضت عبر بريد إلكتروني في يوم الخميس ضمانات نادي الشباب بخصوص صفقتي هيرموسو وبودينسي، مما يهدد بدوره صفقة انتقال متعب الحربي إلى الهلال، حيث كان يُفترض أن يسهل تعاقد الشباب مع هيرموسو وبودينسي عملية انتقال الحربي.
- في ظل هذه الأوضاع يبدو أن تعطل تعاقد نادي الشباب مع الثنائي الإسباني والبرتغالي قد يعيق أو حتى يفشل انتقال متعب الحربي إلى الهلال، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الانتقالي في الصيف الجاري.