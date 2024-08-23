انت الأن تتابع خبر مفيش ديه هتتقبل ومفيش صلح .. شنودة مكرم محامي ضحية أحمد فتوح يكشف تفاصيل الصلح وحقيقة الـ 15 مليون جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال شنودة مكرم محامي أسرة ضحية أحمد فتوح، إن أسرة الضحية استقبلت وفدا من ممثلي النادي ولاعبي الزمالك، وأن شرط الأسرة للزيارة هو تقديم التعازي فقط وعدم مناقشة أي أمور أخرى مثل التصالح المالي أو طلب الدية.

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وقال شنودة مكرم إن الوفد الزائر ضم عددا من أبرز لاعبي النادي مثل عبد الواحد السيد وشيكابالا وغيرهما، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الإدارة.

ونفى المحامي ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اتفاق أسرة الضحية مع نادي الزمالك على تعويض مالي بقيمة 15 مليون جنيه، مؤكدا أن موضوع التصالح برمته مرهون بقرار وموافقة الأسرة، وأنها لم تتخذ قرارا بعد في هذا الصدد حتى الآن.

وأضاف محامي عائلة ضحية أحمد فتوح، أن نظام العدالة العادلة سيتبع مساره القانوني في محاسبة المقصرين كائناً من كانوا، لينالوا جزاءهم.

وقال شنودة مكرم، إن والد ضحية أحمد فتوح رجل بسيط وليس له سوى العدالة والقصاص من الجناة، وإن الأسرة تستقبل وفودا من المعزين يتوافدون بأعداد كبيرة، للتعبير عن دعمهم ومساندتهم في مأساتهم الكبيرة.

حالة نفسية صعبة

أكد شنودة مكرم فرج، محامي النقض ومحامي أسرة المجني عليه أحمد السيد الذي دهسه لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح على طريق الساحل الشمالي، أن زوجة المجني عليه أمين الشرطة لم تحضر محاكمة المتهم اللاعب أحمد فتوح لأنها وأفراد أسرتها في حالة نفسية سيئة للغاية منذ الحادث.

وقال شنودة مكرم فرج ان بعد الحادث أرسل لي شقيق الضحية أيمن التقرير الطبي عبر الواتساب، وكان ذلك بمثابة صدمة لي، وهو أصعب تقرير طبي رأيته في حادث منذ عملي كمحامى.

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