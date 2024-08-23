انت الأن تتابع خبر محمد صلاح حزين ويخفي قلقه بابتسامة معهودة.. "تصرفاته فضحته" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتح ليفربول المحترف فى صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الباب أمام التكهنات والتفسيرات المتباينة، بين العديد من الأشخاص، بشأن حال الفرعون المصري، فى ظل عدم طرق الباب من أجل التجديد له بالتزامن مع اقتراب انتهاء تعاقده مع الفريق.

وفى هذا الصدد

فسر الفرنسي لويس ساها لاعب مانشستر يونايتد السابق، الابتسامه التي يظهر بها النجم المصري محمد صلاح بأنها تحمل الكثير من القلق بسبب وضعه مع ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن”سلوكه” يفضحه.

ساها: استمرار صلاح فى الليفر أمر عجيب