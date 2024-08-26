نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. حقيقة معاقبة مبابي بريال مدريد وأزمة طاحنة في برشلونة والجوادي يعلق على أزمة مباراة الأهلي وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 26-8-2024 في السطور التالية:

حقيقة معاقبة مبابي بريال مدريد

أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار على فريق بلد الوليد بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال أنشيلوتي: "يجب على أي لاعب يشعر بالإرهاق أن يُبدي ذلك، ولكن خلال 40 عامًا من مسيرتي لم أواجه هذا الأمر من قبل. يجب على اللاعبين أن يتحملوا المسؤولية في هذا الجانب، خاصةً أنني أمتلك الكثير من الخيارات. أقول هذا هنا لأنني قد أوضحت ذلك لهم بالفعل."

وأضاف: "حققنا الفوز وعلينا أن نكون سعداء بذلك. لقد واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول حيث كنا بطيئين في تحريك الكرة، لكن في الشوط الثاني تحسنا بشكل ملحوظ، وكنا أكثر حركة وسرعة. دفاعيًا، قدمنا أداءً أفضل مقارنةً بمباراة مايوركا، وهذا بفضل جهود الجميع وليس فقط المهاجمين."

وعن أداء كيليان مبابي، قال أنشيلوتي: "نحن لا نعاقب مبابي أو نقيده عندما يلعب كمهاجم صريح. إنه لاعب رائع وسريع، يتحرك بذكاء دون الكرة ويستغل المساحات بشكل مثالي. اليوم حصل على ثلاث أو أربع فرص وسيواصل التسجيل كما يفعل دائمًا، بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه."

أزمة طاحنة في برشلونة

يواجه فريق برشلونة أزمة قبل مباراته المقبلة ضد رايو فاليكانو، وذلك بسبب شركة "نايكي"، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

يستعد برشلونة لملاقاة رايو فاليكانو يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

من المتوقع أن يخوض الفريق الكتالوني هذه المباراة بزيه الأساسي، على الرغم من التداخل في ألوانه مع زي رايو فاليكانو.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن برشلونة سيلعب بالزي الذي يحمل اللونين الأحمر القاني والأزرق، نظرًا لأن "نايكي" لم توفر حتى الآن الزي الاحتياطي للفريق.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة أصدرت حكمًا لصالح "نايكي"، يمنع برشلونة من إنهاء عقده مع الشركة من طرف واحد. وأدى هذا إلى شعور النادي بأن "نايكي" تعمدت تأخير مفاوضات العقد الجديد، بالإضافة إلى تأخير طرح الزي الاحتياطي.

الجوادي يعلق على ازمة مباراة الأهلي وسموحة

علق خالد الجوادي، المترجم السابق للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، على أحداث مباراة الأهلي أمام سموحة في الدوري والتي حسم فيها المارد الأحمر اللقب.

ورحل الجوادي عن القلعة الحمراء بعد أزمات متعددة استقرت عقبها الإدارة على توجيه الشكر للمترجم بعد موسمين قضاهم داخل القلعة الحمراء.

وقال الجوادي في تصريحات عبر أون تايم سبورت: " قبل مباراة سموحة شاهدت الجمهور يهتف لكولر وعقبها ام الهتاف ليه، أنا اتخضيت هذه المرة الأولى التي يتم الهتاف لمترجم".

وتابع: "سؤالي عن كولر وعن اللاعبين كان جديا وليس تهكم، لما دخلت سألت محمد الشناوي هو انتوا مش هتحتفلوا ؟.. قالي ماحنا بنحتفل أهو !! ".

وأضاف: "قولت له أقصد الاحتفال مع الجمهور ؟ قالي لأ طبعا، انت مسمعتش الجمهور عمل ايه؟ الجمهور تلفظ على عبد المنعم وعلى كهربا "

وواصل: "أكملت حديثي معه لم أسمع غير هتاف اوروبا والاحتراف قال الجمهور تلفظ ضد الاتنين وانا مقدرش ان جمهور أهان الاتنين لعيبة وأنا أطلع احتفل معاه احنا هنحتفل هنا وننبسط هنا مع بعض "

واختتم: قدمت التحية للجماهير وصعب عليا إنهم جايين سفر بالساعات وأغلبهم من القاهرة أو محافظات، ومن حقه يفرح ويحتفل ومينفعش إنك تقرر تعاقب الجمهور".