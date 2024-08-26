نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من الزمالك على شكوى الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ومنتخب نسور قرطاج.

عبدالواحد السيد يوضح آخر تطورات أزمة الجزيري

قال عبدالواحد السيد: "ليس لدي تعليق على شكوي التونسي سيف الدين الجزيري بشأن مستحقاته".

وتابع: "هذا الأمر خاص بنادي الزمالك وبين المحامين، وليس لدي أي تعليق عما حدث".

وأضاف: "أما بشأن تأشيرة العودة، الجزيري لم يذهب في الموعد المحدد للحصول علي التأشيرة والتي تتطلب عدة أيام".

واختتم عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك حديثه قائلًا: "نتواصل حاليًا مع السفير المصري لإنهاء أزمة تأشيرة اللاعب".