انت الأن تتابع خبر الدويش يكشف: هذا النادي الغير متوقع قادر على كسر هيمنة الهلال في الكرة السعودية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الإعلامي محمد الدويش جدلا واسعا بتغريدته الأخيرة التي تناولت مستقبل كرة القدم السعودية وتوقعات جديدة حول المنافسة في الدوري.

في ظل الهيمنة المستمرة لنادي الهلال الذي سيطر على البطولات المحلية في الفترة الأخيرة سلط الدويش الضوء على فريق القادسية كمرشح قوي لكسر هذه الهيمنة تغريدته أطلقت النقاش حول قدرة القادسية على تغيير ميزان القوى في الدوري خصوصا بعد تعاقده مع مجموعة من اللاعبين البارزين.

هذا النادي الغير متوقع قادر على كسر هيمنة الهلال في الكرة السعودية