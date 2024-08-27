انت الأن تتابع خبر الدويش يكشف: هذا النادي الغير متوقع قادر على كسر هيمنة الهلال في الكرة السعودية ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثار الإعلامي محمد الدويش جدلا واسعا بتغريدته الأخيرة التي تناولت مستقبل كرة القدم السعودية وتوقعات جديدة حول المنافسة في الدوري.
- في ظل الهيمنة المستمرة لنادي الهلال الذي سيطر على البطولات المحلية في الفترة الأخيرة سلط الدويش الضوء على فريق القادسية كمرشح قوي لكسر هذه الهيمنة تغريدته أطلقت النقاش حول قدرة القادسية على تغيير ميزان القوى في الدوري خصوصا بعد تعاقده مع مجموعة من اللاعبين البارزين.
هذا النادي الغير متوقع قادر على كسر هيمنة الهلال في الكرة السعودية
- أثار الإعلامي محمد الدويش موجة من النقاشات في الوسط الرياضي بعد تغريدته الأخيرة حول مستقبل كرة القدم السعودية. في ظل الهيمنة الكاملة لنادي الهلال على البطولات المحلية، حيث توج بأربع ألقاب خلال العام الماضي، أثار الدويش تساؤلات جديدة حول قوة منافسين آخرين.
- في تغريدته قال الدويش: "بفضل مالك واحد عملاق، فإن مستقبل فريق القادسية واعد إذا تمكن من كسب شعبية بين الجيل الجديد. أعتقد أن جماهير الأهلي والنصر والاتحاد قد يتمنون لو كان القادسية فريقهم".
- تجدر الإشارة إلى أن نادي القادسية قام بتعزيز صفوفه بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم أحد عشر لاعبا، سواء من الصفقات المحلية أو العالمية. هذه التحركات رفعت القيمة التسويقية للنادي إلى أكثر من 66 مليون يورو، مما يعكس التزامه بالمنافسة على أعلى مستوى.
- بدأ القادسية موسمه الجديد في دوري روشن بقوة حيث حقق انتصارا كبيرا على الفتح بثلاثة أهداف نظيفة، ليشترك في صدارة جدول الترتيب مع الهلال. هذا الأداء المميز يضع القادسية في دائرة الضوء كقوة صاعدة قد تتحدى الهيمنة الهلالية في المستقبل القريب.