ليفربول يتعاقد مع حارس جديد
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع جيورجي مامارداشفيلي حارس منتخب جورجيا الأول، قادما من فالنسيا الإسباني، على أن ينتقل إلى ليفربول في الموسم المقبل.
وقال النادي الإنجليزي في بيان: "توصل ليفربول إلى اتفاق بشأن انتقال مامارداشفيلي، بشرط الحصول على تصريح عمل والبطاقة الدولية، حيث من المقرر أن ينتقل حارس المرمى إلى ليفربول قبل موسم 2025 - 2026".
وأضاف أن ليفربول أتم صفقة مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، ستبقيه في إسبانيا مع فريق فالنسيا حتى نهاية الموسم الحالي قبل الانتقال إلى ليفربول الصيف المقبل.
وشارك حارس منتخب جورجيا الأول في 102 مباراة حتى الآن مع فالنسيا وحافظ على نظافة شباكه في 31 مباراة في جميع المسابقات، وبدأ مباراتي الفريق الأوليين هذا الموسم، أمام برشلونة وسيلتا فيجو.
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