"يويفا" يكرم رونالدو بجائزة خاصة

"يويفا" يكرم رونالدو بجائزة خاصةقام رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، بتكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة خاصة، تقديرا لما يملكه من إنجازات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، أثناء حضوره حفل سحب قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليغ"، اليوم الخميس، في مدينة موناكو الفرنسية.

ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ أحرز 140 هدفًا في 183 مباراة خاضها مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويتقدم كريستيانو رونالدو بفارق 11 هدفا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي و46 هدفا عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ونال رونالدو جائزة الحذاء الذهبي في 7 نسخ، كما يعتبر أكثر لاعب هزا للشباك بنسخة واحدة، إذ سجل 17 هدفا في الموسم (2013-2014)، في حين تمكن من التسجيل في 11 مباراة متتالية.

وفاز النجم البرتغالي بلقب البطولة الأوروبية المرموقة 5 مرات، بواقع مرة واحدة مع نادي مانشستر يونايتد و4 مرات مع نادي ريال مدريد.