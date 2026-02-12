النهار هيكون ليل.. متى موعد كسوف الشمس الكلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - يهتم العديد من المواطنين الساعات الماضية، للتعرف على موعد كسوف الشمس الكلي 2026، حيث يستعد العالم حاليًا لاستقبال أهم الظواهر الفلكية نادرة الحدوث، حيث يحول ذلك الحدث النهار إلى الليل وذلك في عدد من المناطق حول العالم.

موعد كسوف الشمس الكلي

يعتبر كسوف الشمس الكلي، من أهم الظواهر الفلكية التي ينتظرها العالم بشكل سنوي، كما أنه من المقرر بأن تحدث تلك الظاهرة في يوم 12 اغسطس المقبل لعام 2026.

أطول فترة ظلام نهارية

خلال الكسوف الكلى للشمس لهذا العام 2026، سيشهد العالم أطول فترة ظلام نهارية، حيث إنه سيقوم القمر في تلك الظاهرة الفلكية بحجب قرص الشمس تماماً، مما يتسبب ذلك في تحويل النهار لعدد من الدقائق إلى ظلام مؤقت، ويأتي ذلك وفقًا لتوقعات الحسابات الفلكية، كما أنه ستصل أطول فترة ظلام فى بعض المناطق لما يقرب من دقيقتين و18 ثانية.

أماكن مشاهدة كسوف الشمس الكلي

أما عن أماكن مشاهدة كسوف الشمس الكلي تتمثل كالتالى: