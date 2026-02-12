تحذير تطورات لملاك وحدات سكن «لكل المصريين 7».....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - يستعد المواطنون ممن ينطبق عليهم الشروط والمواصفات للحصول على وحدات سكنية، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7 إلى دفع القسط الأول من الأقساط ربع السنوية.

دفع الأقساط الربع سنوية

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية ستكون وفقًا لنظام وآلية الدفع التي طبقت من قبل على كافة الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي في كافة المدن، وهي دفع اقساط ربع سنوية كل عام.

ما هي عقوبة التأخر عن دفع الأقساط

أوضح صندوق الإسكان من خلال موقعه الرسمي، بأن هناك غرامة يتم فرضها على مستحقي الوحدات السكنية في حالة التأخير عن السداد في المواعيد المحددة، تتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5% شهريًا عن كل شهر تأخير في دفع القسط، أما في حالة التأخر عن دفع أكثر من قسطين يتم سحبها وإلغاء التخصيص.

أسعار وحدات شقق سكن لكل المصريين

يبلغ سعر الوحدة بمساحة 75 متر نحو 800 ألف جنيه، ومقدم الحجز 50 الف وقيمة الأقساط الربع سنوية كالآتي: