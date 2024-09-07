إيطاليا تضرب فرنسا بثلاثية في عقر دارها

إيطاليا تضرب فرنسا بثلاثية في عقر دارهاحقق المنتخب الإيطالي فوزاً تاريخياً على مضيفه الفرنسي 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما -الجمعة- بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

سجل فيديريكو ديماركو ودافيد فراتسي وجياكومو راسبادوري في الدقائق 30، 51، 74 أهداف إيطاليا، وبرادلي باركولا في الدقيقة (1) هدف فرنسا.

والفوز هو الأول لإيطاليا على فرنسا منذ 70 عاما، وتحديدا 11 أبريل عام 1954، عندما فازت إيطاليا بنفس النتيجة ( 3 - 1 ) أيضا في مباراة ودية.

كما يعد الفوز هو التاسع عشر لإيطاليا في تاريخ مواجهات المنتخبين من أصل 40 مباراة، مقابل 11 فوزا لفرنسا و10 تعادلات.

في المقابل، يعد هدف باركولا هو الأسرع في تاريخ منتخب فرنسا، كما أنه الهدف الأول للاعب مع المنتخب في سادس مشاركة له.

وحصدت إيطاليا بهذا الفوز النقاط الثلاث في صدارة المجموعة الثانية، فيما خرجت فرنسا خالية الوفاض.

وفي أبرز نتائج مباريات الجولة الأولى، تعادلت النرويج مع مضيفتها كازاخستان سلبيا، وسلوفينيا وضيفتها النمسا (1-1) في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني، فيما فازت أيسلندا على ضيفتها الجيل الأسود (2 - صفر)، وتعادلت تركيا مع مضيفتها ويلز سلبيا في المجموعة الرابعة من المستوى الثاني، بينما فازت رومانيا على مضيفتها كوسوفو ( 3 - صفر )، وقبرص على ضيفتها ليوانيا (1 - صفر) في المجموعة الثانية من المستوى الثالث.