فوزان كاسحان لألمانيا وهولندا بدوري الأمم

فوزان كاسحان لألمانيا وهولندا بدوري الأممحقق المنتخبان الألماني والهولندي فوزين كاسحين، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك على حساب المجر، والبوسنة والهرسك تواليا السبت.

ففي المباراة الأولى، تغلبت ألمانيا على المجر بـ5 أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على استاد مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف ضمن منافسات الجولة الأولى.

وسجل الأهداف الخمسة كل من نيكلاس فولكروج، وجمال موسيالا، وفلوريان فيرتز، واليكسندر بافلوفيتش، وكاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقائق (27، 58، 66، 77، 81).

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الهولندي على ضيفه البوسنة والهرسك بخمسة أهداف مقابل هدفين على استاد /فيليبس/ بمدينة ايندهوفن.

وأحرز جوشوا زيركزي، وتيجاني ريجنديرز، وكودي جاكبو، وفاوت فيخهورست، وتشافي سيمونز في الدقائق (13، 45، 56، 88، 90) أهداف هولندا، وإرميدين ديميروفيتش وإدين دجيكو في الدقيقتين (27، 73) هدفي البوسنة والهرسك.

وبهذا الفوز تصدرت ألمانيا الترتيب العام للمجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن هولندا صاحبة المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما جاءت البوسنة والهرسك والمجر في المركزين الثالث والرابع تواليا بلا رصيد من النقاط.

وفي أبرز نتائج مباريات الجولة الأولى، فازت جورجيا على التشيك (4 - 1)، وألبانيا على أوكرانيا (2 - 1) في المجموعة الأولى في المستوى الثاني، واليونان على فنلندا (3 - 0)، وإنجلترا على إيرلندا (2 - 0) في المجموعة الثانية من المستوى الثاني.

كما تعادلت جزر فاروه مع مقدونيا الشمالية (1-1)، وفازت أرمينيا على لاتفيا (4 - 1) في المجموعة الرابعة في المستوى الثالث، بينما فازت مولدوفا على مالطا (2 - 0) في المجموعة الثانية ضمن المستوي الرابع.