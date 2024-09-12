انت الأن تتابع خبر النادى السعودي.. يكشف حقيقة تحمل راتب صفقة الزمالك الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكد احد أعضاء مجلس إدارة نادي أحد السعودي، عن إتمام صفقة انتقال اللاعب البولندي «كونراد ميشالاك » إلى نادي الزمالك، لمدة موسم واحد، على سبيل الاعارة.

وقد وضح عضو مجلس الادارة من خلال تصريحات اعلامية، ان اللاعب النادى حصل على العديد من العروض للاعب البولندي « كونراد ميشالاك» ووقع الاختيار على الانتقال الى صفوف نادي الزمالك لأنه ناد عريق وكبير وأفضل العروض، والأمور انتهت واللاعب سينتقل بشكل رسمي بعد إنهاء بعض الإجراءات على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقد وضح ايضا من خلال تصريحاتع، ان النادى لم يكن لديه رغبة في بيع اللاعب، ولكن بعد وصول العروض لدينا قررنا دراستها، خصوص وأنه سيلعب في دوري كبير مثل الدوري المصري، ومع نادي كبير بحجم الزمالك.

وقد وضح ايضا، ان الاخبار المنتشرة عن تحمل نادي أحد راتب اللاعب الذي سينضم إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة الحالية، ورد عضو مجلس الادارة على هذا الأمر: “نادي أحد لن يتحمل راتب اللاعب البولندي «كونراد ميشالاك » مؤكدا ان اللاعب سيصل اليوم الخميس للقاهرة، لاتمام انتقاله الى صفوف نادي الزمالك.