تكريم أبطال المحافظات في بطولة اليوبيل الفضي

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رياض - احمد صلاح - أقيم مساء الأحد، حفل تكريم أبطال المحافظات المشاركين في بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم للشباب 2024، بحضور الأمين العام لوزارة الشباب الدكتور حسين الجبور.



ووفقا لبيان للوزارة الاثنين، قدم الجبور خلال الحفل الدروع التكريمية لأبطال المحافظات تقديراً لجهودهم وأدائهم المميز خلال البطولة.



وأشاد الجبور في كلمته بالدور الذي تلعبه الرياضة في تعزيز روح المنافسة الإيجابية وتطوير مهارات الشباب، مؤكدا أن بطولة اليوبيل الفضي ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي منصة لتشجيع الشباب على تحقيق طموحاتهم وتطوير قدراتهم في إطار من الروح الرياضية والتعاون.



من جانبه، أعرب مدير البطولة الدكتور ماجد عسيلة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة هذا العام، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة والروح الرياضية العالية بين الفرق كانت العامل الأبرز في نجاح هذا الحدث.



يشار إلى أن بطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم للشباب 2024 تأتي في إطار احتفالات وزارة الشباب باليوبيل الفضي على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وتهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي بين الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة .