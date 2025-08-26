نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيعة إصابة بن رمضان وموقفه من مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي كان يعاني من شد في الخلفية، بعد شكواه في لقاء غزل المحلة.

وقال عبر برنامجه بلس على قناة النهار الفضائية: لا توجد حالة قلق لدى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، وتم سحبه من المباراة لعدم حدوث أي إصابة وكذلك حصوله على البطاقة الصفراء. والخوف من إمكانية تلقيه بطاقة ثانية.

وأضاف: الأهلي سيقوم بتجهيز بن رمضان لمواجهة بيراميدز القادمة في بطولة الدوري المصري.