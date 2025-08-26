نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل 30 أغسطس 2025 على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد خمس نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثامن، بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد بيراميدز يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Sports 1HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، وزياد الدكروري على قناة صوتية ثانية.