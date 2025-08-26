نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة المحلية عن مواعيد مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي والذي يشهد الكثير من المباريات المثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.



توج الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز حتى الجولات الأخيرة.



نجح بتروجيت في خطف صدارة الدوري المصري حتى الآن برصيد 9 نقاط بينما يحتل كلا من المصري والزمالك ومودرن سبورت المراكز الثاني والثالث والرابع برصيد 7 نقاط بينما جاء كلا من الأهلي وزد والجونة وبيراميدز وإنبي في المراكز الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع على الترتيب برصيد 5 نقاط.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري المصري حتى الآن..



1 - بتروجيت 8 نقاط

2 - المصري 7 نقاط

3- الزمالك 7 نقاط

4- مودرن سبورت 7 نقاط

5- الأهلي 5 نقاط

6 - زد إف سي 5 نقاط

7 - الجونة 5 نقاط

8 - بيراميدز 5 نقاط

9 - إنبي 5 نقاط

10 - حرس الحدود 4 نقاط

11 - سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

12 - غزل المحلة 4 نقاط

13 - وادي دجلة 4 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - الاتحاد 4 نقاط

16 - طلائع الجيش 4 نقاط

17 - سموحة 3 نقاط

18 - البنك الأهلي 3 نقاط

19 - كهرباء الإسماعيلية نقطتين

20 - المقاولون العرب نقطتين

21 - فاركو نقطة واحدة

