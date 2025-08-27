نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد نيوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نيوم الصاعد حديثًا لدوري روشن ضيفًا على نظيره أهلي جدة، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي لموسم 2025-2026.

ويستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مباراة أهلى جدة ونيوم المحترف ضمن صفوفه المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر، أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد نيوم في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر "thmanyah" السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لموسم 26/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة الثمانية 1.